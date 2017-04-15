Juan Mata sezonu kapattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Juan Mata, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay kasığından ameliyat edilen İspanyol oyuncunun sağlık durumu hakkında, "Tedavisine devam ediyor ama mayıs ayının sonuna kadar sahalara dönemeyecek." ifadesini kullandı.
Mourinho, tedavilerinde gelişme kaydedilen defans oyuncuları Phil Jones ve Chris Smalling'in ise mayıs ortasına kadar sahalara dönebileceğini belirtti.
İngiltere Premier Lig 21 Mayıs'ta sona ererken, Manchester United'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise final maçı 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:18
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Yorum
laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
- UEFA'dan flaş karar
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KARAKARTAL 70 HOLİGAN TRİBÜNDE BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARA SALDIRIYOR , TARAFTAR OLAYINI BEŞİKTAŞA YAZIYOR ALÇAKLAR. BU KONUDA SUSMAYIN
- Orman, Lyon Başkanı'na cevap verecek
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
Juan Mata sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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