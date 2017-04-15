 Juan Mata sezonu kapattı – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    sezonu kapattı

    Juan Mata sezonu kapattı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

    Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay kasığından ameliyat edilen İspanyol oyuncunun sağlık durumu hakkında, "Tedavisine devam ediyor ama mayıs ayının sonuna kadar sahalara dönemeyecek." ifadesini kullandı.

    Mourinho, tedavilerinde gelişme kaydedilen defans oyuncuları Phil Jones ve Chris Smalling'in ise mayıs ortasına kadar sahalara dönebileceğini belirtti.

    İngiltere Premier Lig 21 Mayıs'ta sona ererken, Manchester United'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise final maçı 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak.

    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:18
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