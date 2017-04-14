Juan Mata sezonu kapattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Juan Mata, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, düzenlediği basın toplantısında, geçen ay kasığından ameliyat edilen İspanyol oyuncunun sağlık durumu hakkında, "Tedavisine devam ediyor ama mayıs ayının sonuna kadar sahalara dönemeyecek." ifadesini kullandı.
Mourinho, tedavilerinde gelişme kaydedilen defans oyuncuları Phil Jones ve Chris Smalling'in ise mayıs ortasına kadar sahalara dönebileceğini belirtti.
İngiltere Premier Lig 21 Mayıs'ta sona ererken, Manchester United'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise final maçı 24 Mayıs'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanacak.
- 14 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:35
- Vitor Hugo için indirim
Toplam 7
Yorum
MERT Bonservis ödenerek yılda 1 oyuncu alınmalı, o da üst seviye, yaşı sonradan satılabilmeye müsait ve en acil yere olmalı. Gerisi kiralık
- Vitor Hugo için indirim
Toplam 7
Yorum
metinn kimi 8 e alip 5 e satmisiz arkadas biriki transefer tutmaz zararin neresiden dönulrse kardir cok bilmisligi birkain yasi 25 birseyde begenin
- Arena'da turlarız
Toplam 65
Yorum
bjk Bir insanın 1 kez hata yapması var her maç hata yapması var.
Juan Mata sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.