 Wenger dile düştü – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Wenger dile düştü

    Wenger dile düştü

    'de 'a 3-0 mağlup olarak bu kulvarda ilk kez üst üste 4 deplasman maçından mağlup ayrılan 'in teknik direktörü , ülke basını ve taraftarlar tarafından eleştirilmeye devam ediliyor.

    The Times, "Wenger saygı görüyordu, şimdi ise alay ediliyor" diye yazdı.

    ARTIK KAYBEDENLERİ YÖNETİYOR
    taraftarları Wenger'le dalga geçip, "Wenger, senin kalmanı istiyoruz" bildirileri yayınlarken, eski futbolcu Chris Sutton, deneyimli teknik adam için, "Wenger, bir zamanlar yenilmezleri yönetiyordu. Şu an ise kaybedenleri" dedi.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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