Wenger dile düştü
Premier Lig'de Crystal Palace'a 3-0 mağlup olarak bu kulvarda ilk kez üst üste 4 deplasman maçından mağlup ayrılan Arsenal'in teknik direktörü Arsene Wenger, ülke basını ve taraftarlar tarafından eleştirilmeye devam ediliyor.
ARTIK KAYBEDENLERİ YÖNETİYOR
Crystal Palace taraftarları Wenger'le dalga geçip, "Wenger, senin kalmanı istiyoruz" bildirileri yayınlarken, eski futbolcu Chris Sutton, deneyimli teknik adam için, "Wenger, bir zamanlar yenilmezleri yönetiyordu. Şu an ise kaybedenleri" dedi.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:39
- Tunay cepte!
Toplam 13
Yorum
Ahmet Can Tunay, ve Emre akbaba,N diaye iyi isimler alınmalı. Kaliteli bir forvet Okayın yanına Athiba tarzı bir futbolcu, İki de kaliteli stoper yter
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
ismin ne önemi var trabzona yapılan hataları hiç dile getiren yok. yalnız hakemleri hapsediyorlar. rıza kasımpaşanın 19 puanı gasbedildi demişti
- Tudor da çare olamadı
Toplam 51
Yorum
namoğlundan azize cevap FB aleyhine bir hata varsa lehine de bir hata vardır. Zekeriya Alp: En çok hata Beşiktaş'a yapıldı demişti yıllar önce bi birine bi diğerine
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