 Mesut Özil’e kanca – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    ’e kanca

    Mesut Özil’e kanca
    'in uzun süredir sözleşme yenileme teklifine yanıt vermeyen Mesut Özil için Manchester United devreye girdi. Sundey Mirror'ın haberine göre ManU'nun hocası Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Mesut'u ikna ettiği ileri sürüldü.
    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:15
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