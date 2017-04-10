Wenger'e bir darbe daha!
Arsenal'deki koltuğu iyice sallanan Arsene Wenger'e bir darbe de Crystal Palace vurdu. Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a 3-0 mağlup oldu.
17. dakikada Townsend'in golüyle devreye 1-0 geride giren Arsenal, 63'te Cabaye'yi de durduramayınca fark ikiye çıktı. Bu golden 5 dakika sonra bir de penaltı kazanan Crystal Palace'da Milivojevic maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla 54 puanda kalan Arsenal, 6. sırada kalarak Avrupa kupaları potasının dışında kaldı. 34 puana yükselen Crystal Palace ise 16. sıraya yükselerek ligde kalma umutlarını sürdürdü.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:17
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Toplam 19
Yorum
bjk Millet yaşa bakıyor Beşiktaşlı olduğunu sanan yorumcular bile Beşiktaş yaşlı diyor, sizin gözünüz yaşlı :)
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Toplam 21
Yorum
GFB ABİ BU AZİZ OLDUĞU SÜRECE O STAD ANCA DERBİ VE BAZI AVRUPA MAÇLARINDA DOLAR O ADAM GİTMEDİKÇE BİZ HER GÜN FUTBOLDAN SOĞUYORUZ FB'DEN DEĞİL
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Toplam 2
Yorum
UTANDIM ÖZEL ARABALARI İLE GİTSELERDİ KEŞKE ALIŞKINLAR GEZMEYE EĞLENMEYE REALMADRİDLEMİ OYNADINIZ BARCELONAMI YAZIKYA BJK ŞAMPİON DİE BUKDAR SATLMZ
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