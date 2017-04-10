 Wenger'e bir darbe daha! – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Wenger'e bir darbe daha!

    Wenger'e bir darbe daha!

    'deki koltuğu iyice sallanan Arsene Wenger'e bir darbe de vurdu. Premier Lig'in 32. haftasında Arsenal, deplasmanda Crystal Palace'a 3-0 mağlup oldu.

    17. dakikada Townsend'in golüyle devreye 1-0 geride giren , 63'te Cabaye'yi de durduramayınca fark ikiye çıktı. Bu golden 5 dakika sonra bir de penaltı kazanan 'da Milivojevic maçın skorunu belirledi.

    Bu sonuçla 54 puanda kalan Arsenal, 6. sırada kalarak Avrupa kupaları potasının dışında kaldı. 34 puana yükselen Crystal Palace ise 16. sıraya yükselerek ligde kalma umutlarını sürdürdü.

    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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