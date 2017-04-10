Wenger'e bir darbe daha!

17. dakikada Townsend'in golüyle devreye 1-0 geride giren Arsenal, 63'te Cabaye'yi de durduramayınca fark ikiye çıktı. Bu golden 5 dakika sonra bir de penaltı kazanan Crystal Palace'da Milivojevic maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla 54 puanda kalan Arsenal, 6. sırada kalarak Avrupa kupaları potasının dışında kaldı. 34 puana yükselen Crystal Palace ise 16. sıraya yükselerek ligde kalma umutlarını sürdürdü.