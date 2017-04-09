ManU nefes aldı!
Manchester United deplasmanda Sunderland'i 3-0 mağlup etti ve iki hafta aradan sonra tekrar üç puanı hanesine yazdırdı.
İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, Sunderland'in konuğu oldu. Ligde son iki haftada West Bromwich ve Everton ile berabere kalan Mourinho'nun öğrencileri, galibiyet hasretini sonlandırmak istedikleri mücadelede üstün bir görüntü sergiledi. Maçta gol perdesini 30. dakikada İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic açtı. Attığı golle takımını öne geçiren Ibrahimovic, böylece Premier Lig'de oynadığı son sekiz deplasman maçında dokuzuncu golünü kaydetmiş oldu. Kırmızı Şeytanlar bu golle devreye 1-0 önde girdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan United, 46. dakikada Mkhitaryan ile farkı ikiye çıkardı. 89. dakikada bu kez Ibrahimovic asisti yaptı ve genç yıldız Marcus Rushford skoru 3-0'a getiren golü attı.
Bu sonuçla Manchester United puanını 57'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı. Sunderland ise 20 puanla ligin dibinden kurtulamadı.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:33
- Bordo-mavili yönetim oyundan memnun
Toplam 2
Yorum
bjk advers Çok daha güçlü bir Trabzonsporun bu ligde olmasına inanın sizin kadar bizde seviniriz . Yeter ki güzel maçlar olsun sonuç önemli değil .
- ''Ait olduğum yer F.Bahçe''
Toplam 7
Yorum
BABANIZFENER yav bi işine bak hele dün .tunuz bugun koktunuz ya
- Fabri, Oğuzhan'a çıkıştı!
Toplam 5
Yorum
BJK 1903 sero atiba dururken fabri kaptan olsun oldu .... HAKLISIN 1.KAPTAN ATIBA 2 KAPTAN FABRI OLSUN SORUN YOK ATIBA YAS OLARAK HAKKI KAPTANLIK. .
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