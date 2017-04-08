Tottenham farkı kazandı!

Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde etkisini artıran Spurs, Dele Alli ile 33. dakikada öne geçti. 6 dakika sonra Dier ile farkı ikiye çıkaran Londra ekibi 44'de Son ile ilk yarıda işi bitirdi.



55. dakikada son haftaların yıldızı Son bir kez saha sahneye çıktı ve skoru 4-0 yaptı. Mücadele bu şekilde sona erdi.

Tottenham bu sonuçla puanını 68'e çıkarıp Chelsea'yi takibini sürdürdü. Watford ise 37 puanda kaldı.