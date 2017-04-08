 Tottenham farkı kazandı! – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    farkı kazandı!

    Tottenham farkı kazandı!

    'de Chelsea'nin en yakın takipçisi , Watford engelini çok rahat geçti ve takibe devam dedi.

    Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde etkisini artıran Spurs, Dele Alli ile 33. dakikada öne geçti. 6 dakika sonra Dier ile farkı ikiye çıkaran Londra ekibi 44'de Son ile ilk yarıda işi bitirdi.

    55. dakikada son haftaların yıldızı Son bir kez saha sahneye çıktı ve skoru 4-0 yaptı. Mücadele bu şekilde sona erdi.

    bu sonuçla puanını 68'e çıkarıp Chelsea'yi takibini sürdürdü. Watford ise 37 puanda kaldı.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:22
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