Tottenham farkı kazandı!
İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin en yakın takipçisi Tottenham, Watford engelini çok rahat geçti ve takibe devam dedi.
Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde etkisini artıran Spurs, Dele Alli ile 33. dakikada öne geçti. 6 dakika sonra Dier ile farkı ikiye çıkaran Londra ekibi 44'de Son ile ilk yarıda işi bitirdi.
55. dakikada son haftaların yıldızı Son bir kez saha sahneye çıktı ve skoru 4-0 yaptı. Mücadele bu şekilde sona erdi.
Tottenham bu sonuçla puanını 68'e çıkarıp Chelsea'yi takibini sürdürdü. Watford ise 37 puanda kaldı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:22
- Olcay’ı göstereceğim
Toplam 4
Yorum
wow buda kendini futbolcu sanıyo al zabriyi vur olcaya...
- F.Bahçe peşinde
Toplam 7
Yorum
galata 5 senerdir pesinde türk takimlari bu adamin. 3sene sonra 30 yasina gelir alirsiniz nerde oysa 30 yas özeri oyunculari alamaya alisikis
- Balotelli heyecanı
Toplam 8
Yorum
VezirParmağı Buna ağzımla gülemeyeceğim. Tolgay için 2,5 milyon gibi dev bir bütçe ayıran GS Balotelli için de 2.75'lik daha dev bütçe yapmış. Alır yani!
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