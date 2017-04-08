 Mesut’un inadı inat – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Mesut’un inadı inat

    Mesut’un inadı inat
    Arsenal, 2018'de bitecek sözleşmesini uzatmak istediği Mesut Özil'i ikna edemiyor. Haftalık 140 bin pound olan kazancının 200 bine çıkarılması isteyen yıldız futbolcu, bu tavrından ödün vermiyor.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:15
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