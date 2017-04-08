Mesut’un inadı inat
Arsenal, 2018'de bitecek sözleşmesini uzatmak istediği Mesut Özil'i ikna edemiyor. Haftalık 140 bin pound olan kazancının 200 bine çıkarılması isteyen yıldız futbolcu, bu tavrından ödün vermiyor.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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