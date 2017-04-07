Liverpool'a Mane'den kötü haber
İngiltere temsilcisi Liverpool'da forma giyen Sadio Mane'nin, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncularından Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Basın toplantısı düzenleyen Liverpool Teknik direktörü Jurgen Klopp, geçen hafta Everton maçında sakatlanan Senegalli 24 yaşındaki milli futbolcunun sezon sonuna kadar sahalardan uzak kalacağını söyledi.
Mane'nin sakatlığı nedeniyle ameliyata girmesi gerektiğini belirten Kloop, "Sakatlık pozisyonunu tekrar izlediğimde, zaten böyle bir durum yaşanacağını tahmin etmiştim." diye konuştu.
Liverpool formasıyla bu sezon 29 maça çıkan Sadio Mane, 13 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:14
- Bileğinin hakkıyla
Toplam 9
Yorum
CINO bizim alt yapi starlarini kapiyorlar artik kafaya takmayin
- Bileğinin hakkıyla
Toplam 9
Yorum
CANARİES VOLKAN ŞEN' E VERİLEN KREDİ BU ADAMA VERİLSE BİR O KADAR DAHA ASİST YAPARDI
- Fark 11 milyon euro
Toplam 22
Yorum
hadi portodan Allah razı olsun fiyatı yüksek tutup zora soktuğu için ne yapalım biz bunu.
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