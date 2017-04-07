Cole'a böbrek nakli yapıldı
Manchester United'ın eski efsane forvetlerinden Cole'a böbrek nakledildi.
Uzun yıllar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen eski milli İngiliz futbolcu Andrew Cole, böbrek nakli operasyonu geçirdi.
Manchester United'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün tanıtım elçileri arasında yer alan 45 yaşındaki eski futbolcunun tedavi sürecinde görevine ara vereceği, futbolcu ve ailesinin isteği nedeniyle konu hakkında başka açıklama yapılmayacağı bildirildi.
Cole, 2014'ün temmuz ayında hava yoluyla aldığı bir virüsün ardından böbrek yetmezliğine yakalanmıştı. İngiliz futbolcu, yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle son dönemde aşırı kilo kaybı yaşamıştı.
İngiltere Milli Takımı'nda 15 maça çıkan Cole, toplam 121 golle kariyerinin zirvesine ulaştığı Manchester United'da 5 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.
Cole, Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Bristol City, Blackburn, Fulham, Manchester City, Portsmouth, Birmingham, Sunderland, Burnley ve Nottingham Forest formaları giymiş ve 2008'de emekliye ayrılmıştı.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:29
- Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor
Toplam 3
Yorum
Hakan Aydoğan Emenike artık mutlaka oynamalı. Diğer futbolculara verilen onlarca şans düşünülürse en az 2-3 maç sabır gösterilmeli.
- Tapusunu alacak
Toplam 2
Yorum
Hakan Aydoğan Cennet misali, ne güzel yer, burda antrenman yapmayı kim istemez.
- Ribery operasyonu
Toplam 20
Yorum
SolGS Sezonun 70% Sakat
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