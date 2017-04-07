Cole'a böbrek nakli yapıldı
Manchester United'ın eski efsane forvetlerinden Cole'a böbrek nakledildi.
Uzun yıllar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen eski milli İngiliz futbolcu Andrew Cole, böbrek nakli operasyonu geçirdi.
Manchester United'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün tanıtım elçileri arasında yer alan 45 yaşındaki eski futbolcunun tedavi sürecinde görevine ara vereceği, futbolcu ve ailesinin isteği nedeniyle konu hakkında başka açıklama yapılmayacağı bildirildi.
Cole, 2014'ün temmuz ayında hava yoluyla aldığı bir virüsün ardından böbrek yetmezliğine yakalanmıştı. İngi·li·z futbolcu, yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeni·yle son dönemde aşırı ki·lo kaybı yaşamıştı.
İngiltere Milli Takımı'nda 15 maça çıkan Cole, toplam 121 golle kariyerinin zirvesine ulaştığı Manchester United'da 5 lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etmişti.
Cole, Manchester United'ın yanı sıra Arsenal, Bristol City, Blackburn, Fulham, Manchester City, Portsmouth, Birmingham, Sunderland, Burnley ve Nottingham Forest formaları giymiş ve 2008'de emekliye ayrılmıştı.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:12
- Bileğinin hakkıyla
Toplam 9
Yorum
CINO bizim alt yapi starlarini kapiyorlar artik kafaya takmayin
- Bileğinin hakkıyla
Toplam 9
Yorum
CANARİES VOLKAN ŞEN' E VERİLEN KREDİ BU ADAMA VERİLSE BİR O KADAR DAHA ASİST YAPARDI
- Fark 11 milyon euro
Toplam 22
Yorum
hadi portodan Allah razı olsun fiyatı yüksek tutup zora soktuğu için ne yapalım biz bunu.
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