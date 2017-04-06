ManU, Lingard'ın sözleşmesini yeniledi
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, hücum oyuncusu Jesse Lingard ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki İngiliz milli oyuncu ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. Yapılan anlaşmada, uzatma opsiyonunun bulunduğu da kaydedildi.
Kulübün altyapısından yetişen Lingard, kırmızı-siyahlı formayla şu ana kadar çıktığı 70 maçta 11 gol attı.
Jesse Lingard, bu sezon Community Shield karşılaşması ve İngiltere Lig Kupası finalinde attığı gollerle takımının kazandığı 2 kupada önemli rol oynadı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:53
- Talisca yerine Fortounis
Toplam 9
Yorum
cenk 2-... sahada gezindi durdu!Böylebir adamı hangi özelliğinden dolayı Talisca'nın yerine alacaksınız ?
- Hakem kırmızı kartı iptal etti
Toplam 1
Yorum
unutmadık konya Beşiktaş maçında BEŞİKTAŞA TOLGA KALFANIN YEDİRDİĞİ GOLÜ UNUTMADIK!
- Talisca yerine Fortounis
Toplam 9
Yorum
cenk Yav, bu sayfalarda bazen öyle transfer haberleri çıkıyor ki, insanın çıldırası geliyor ! Bu adam Olimpiyakosla oynanılan her iki maçta da...
ManU, Lingard'ın sözleşmesini yeniledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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