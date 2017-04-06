 ManU, Lingard'ın sözleşmesini yeniledi – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    ManU, Lingard'ın sözleşmesini yeniledi

    ManU, Lingard'ın sözleşmesini yeniledi

    takımlarından , hücum oyuncusu ile yeni sözleşme imzaladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki İngiliz milli oyuncu ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. Yapılan anlaşmada, uzatma opsiyonunun bulunduğu da kaydedildi.

    Kulübün altyapısından yetişen Lingard, kırmızı-siyahlı formayla şu ana kadar çıktığı 70 maçta 11 gol attı.

    , bu sezon Community Shield karşılaşması ve İngiltere Lig Kupası finalinde attığı gollerle takımının kazandığı 2 kupada önemli rol oynadı.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:53
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