ManU, Lingard'ın sözleşmesini yeniledi

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki İngiliz milli oyuncu ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığı bildirildi. Yapılan anlaşmada, uzatma opsiyonunun bulunduğu da kaydedildi.



Kulübün altyapısından yetişen Lingard, kırmızı-siyahlı formayla şu ana kadar çıktığı 70 maçta 11 gol attı.



Jesse Lingard, bu sezon Community Shield karşılaşması ve İngiltere Lig Kupası finalinde attığı gollerle takımının kazandığı 2 kupada önemli rol oynadı.