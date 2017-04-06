Arsenal'den net galibiyet
İngiltere Premier Lig'deki 31. hafta mücadelesinde Arsenal, sahasında West Ham United'ı 3-0 mağlup etti.
Başkent Londra'nın iki temsilcisini karşı karşıya getiren maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Arsenal, alt sıralardan kurtulmak isteyen West Ham United'ı konuk etti.
Emirates Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmayı Arsenal, 58. dakikada Mesut Özil, 68. dakikada Theo Walcott ve 83. dakikada Olivier Giroud'nun kaydettiği gollerle 3-0 kazandı.
Ligde 3 maç sonra sahadan galip ayrılan Arsenal, puanını 54'e yükseltti. Üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United ise 33 puanda kaldı.
Öte yandan, İspanya'nın Real Madrid takımından 4 yıl önce başkent temsilcisine transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal formasıyla 150. maçına çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, Walcott'un golünde asist de yaptı.
CHELSEA HAZARD'LA KAZANDI
Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Chelsea, konuk ettiği Manchester City'yi 2-1 yendi.
Londra ekibine 3 puanı kazandıran golleri 10. ve 35. dakikalarda Belçikalı futbolcu Eden Hazard kaydetti. Manchester City'nin tek golü ise 26. dakikada Sergio Agüero'dan geldi.
Bu sonuçla Chelsea, puanını 72'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Tottenham'ın 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ligde 4 maçtır galip gelemeyen Manchester City ise 58 puanda kaldı.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Arsenal'den net galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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