 Arsenal'den net galibiyet – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    'den net galibiyet

    Arsenal'den net galibiyet

    'deki 31. hafta mücadelesinde , sahasında 'ı 3-0 mağlup etti.

    Başkent Londra'nın iki temsilcisini karşı karşıya getiren maçta UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren , alt sıralardan kurtulmak isteyen 'ı konuk etti.

    Emirates Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmayı Arsenal, 58. dakikada Mesut Özil, 68. dakikada Theo Walcott ve 83. dakikada Olivier Giroud'nun kaydettiği gollerle 3-0 kazandı.

    Ligde 3 maç sonra sahadan galip ayrılan Arsenal, puanını 54'e yükseltti. Üst üste 5. mağlubiyetini yaşayan Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United ise 33 puanda kaldı.

    Öte yandan, İspanya'nın Real Madrid takımından 4 yıl önce başkent temsilcisine transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Arsenal formasıyla 150. maçına çıktı. 28 yaşındaki oyuncu, Walcott'un golünde asist de yaptı.

    CHELSEA HAZARD'LA KAZANDI
    Premier Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta Chelsea, konuk ettiği Manchester City'yi 2-1 yendi.

    Londra ekibine 3 puanı kazandıran golleri 10. ve 35. dakikalarda Belçikalı futbolcu Eden Hazard kaydetti. Manchester City'nin tek golü ise 26. dakikada Sergio Agüero'dan geldi.

    Bu sonuçla Chelsea, puanını 72'ye çıkardı ve en yakın takipçisi Tottenham'ın 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ligde 4 maçtır galip gelemeyen Manchester City ise 58 puanda kaldı.

    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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