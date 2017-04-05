ManU Ibrahimovic'e duacı!

Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta Everton'ın golünü 22. dakikada Phil Jagielka attı. Manchester ekibinde ise İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle takımının sahadan bir puanla ayrılmasında başrol oynadı.

Everton'ın Galli oyuncusu Ashley Wiliams, 90+3. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, puanını 54'e yükseltti. Dokuzuncu beraberliğini yaşayan Everton ise puanını 51 yaptı.

Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Burnley-Stoke City: 1-0

Leicester City-Sunderland: 2-0

Watford-West Bromwich Albion: 2-0