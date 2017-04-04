ManU Ibrahimovic'e duacı!
İngiltere Premier Lig'deki karşılaşmada Manchester United, konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı.
Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta Everton'ın golünü 22. dakikada Phil Jagielka attı. Manchester ekibinde ise İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle takımının sahadan bir puanla ayrılmasında başrol oynadı.
Everton'ın Galli oyuncusu Ashley Wiliams, 90+3. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, puanını 54'e yükseltti. Dokuzuncu beraberliğini yaşayan Everton ise puanını 51 yaptı.
Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Burnley-Stoke City: 1-0
Leicester City-Sunderland: 2-0
Watford-West Bromwich Albion: 2-0
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:28
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
- Talisca'nın sözleşmesindeki o madde
Toplam 10
Yorum
beko taliscanın bonservisi beşiktaşta olsa 10 15 milyon vermezlerdi.benficanın bünyesinde oldugu için onlar 30 milyona bile satarlar.
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