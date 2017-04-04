 ManU Ibrahimovic'e duacı! – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    ManU Ibrahimovic'e duacı!

    ManU Ibrahimovic'e duacı!

    'deki karşılaşmada , konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

    Old Trafford Stadı'nda oynanan maçta 'ın golünü 22. dakikada Phil Jagielka attı. Manchester ekibinde ise İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle takımının sahadan bir puanla ayrılmasında başrol oynadı.

    Everton'ın Galli oyuncusu Ashley Wiliams, 90+3. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

    Bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça çıkaran Jose Mourinho yönetimindeki , puanını 54'e yükseltti. Dokuzuncu beraberliğini yaşayan Everton ise puanını 51 yaptı.

    Premier Lig'de oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    Burnley-Stoke City: 1-0

    Leicester City-Sunderland: 2-0

    Watford-West Bromwich Albion: 2-0

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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