Arsenal ve City puanları paylaştı

Ligde son beş haftanın dördünü puansız kapatan Arsenal'a konuk olan Manchester ekibi, maçın hemen başında Sane'nin ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine beş dakika kala Walcott ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekibin gol sevinci sadece 131 saniye sürdü.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in kendi yarı alanında kaptırdığı topla atağa kalkan Manchester City, ceza alanının sağ tarafında topla buluşan Arjantinli yıldız Agüero'nun golüyle bir kez daha öne geçti ve ilk yarı, konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya tempolu başlayan Arsenal, 53. dakikada bir kez daha skora denge getirdi. Mesut Özil'in sol taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında Welbeck ile yükselen savunma oyuncusu Mustafi kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2. Kalan bölümde iki takımın skoru değiştirme çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

İspanya'nın Real Madrid takımından 4 yıl önce başkent temsilcisine transfer olan 28 yaşındaki Mesut Özil, Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50. asistini yaptı. Bu sezon kaleye gönderdiği 13 isabetli şutun 8'inde skor üreten 21 yaşındaki Leroy Sane, 2012'den bu yana lig maçında Arsenal'a sahasında en erken golü atan futbolcu oldu.

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen iki takımdan Manchester City, 58 puanla dördüncü, Arsenal 51 puanla altıncı sırada bulunuyor.