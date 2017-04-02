West Ham United, Bilic'in arkasında
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın yönetim kurulu, Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yüzde yüz arkasında olduğunu açıkladı.
Baskılara rağmen Bilic'in görevinin başında olduğunu ifade eden West Ham United Kulübü Yönetim Kurulu, Hırvat teknik adamın tam anlamıyla arkasında olduklarını kaydetti.
Yönetim kurulu ayrıca, tüm taraftarları, ligdeki zorlu maçlarda takımı ve Bilic'i desteklemeye çağırdı.
West Ham United'ın ligdeki son 4 maçını kaybetmesinin ardından İngiliz basını, Slaven Bilic'in geleceğini tartışmaya başlamıştı.
Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adamın başında bulunduğu West Ham United, ligin bitimine 8 hafta kala 33 puanla 14. sırada yer alıyor.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:24
- Aziz Yıldırım'dan flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Bjk Can sin sen can birakma tabi helal olsun
- Galatasaray 10-0'lık seriyi bitirdi
Toplam 2
Yorum
Fb Ondan sonra ver Yansin aziz baskana
- Şaka değil!.. RVP gol attı
Toplam 3
Yorum
Birakmislar Adam gibi top verdilerde atmadimi kaldiki Adam gibi topa da gerek yok 5 pasin 3 gol yapar ama bu isi hem kendi birakmis hem takimin kendisi
West Ham United, Bilic'in arkasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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