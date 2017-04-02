 West Ham United, Bilic'in arkasında – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    West Ham United, Bilic'in arkasında

    West Ham United, Bilic'in arkasında

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın yönetim kurulu, Hırvat teknik adam Slaven Bilic'in yüzde yüz arkasında olduğunu açıkladı.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, teknik direktör Bilic'in West Ham United'ı yönetecek kapasitede olduğuna yüzde yüz inandığı bildirildi.

    Baskılara rağmen Bilic'in görevinin başında olduğunu ifade eden West Ham United Kulübü Yönetim Kurulu, Hırvat teknik adamın tam anlamıyla arkasında olduklarını kaydetti.

    Yönetim kurulu ayrıca, tüm taraftarları, ligdeki zorlu maçlarda takımı ve Bilic'i desteklemeye çağırdı.

    West Ham United'ın ligdeki son 4 maçını kaybetmesinin ardından İngiliz basını, Slaven Bilic'in geleceğini tartışmaya başlamıştı.

    Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Hırvat teknik adamın başında bulunduğu West Ham United, ligin bitimine 8 hafta kala 33 puanla 14. sırada yer alıyor.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:24
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