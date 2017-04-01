 Mart ayının kralı Lukaku – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Mart ayının kralı Lukaku

    Mart ayının kralı Lukaku
    Premier Lig'de Mart ayına 'ın forveti damga vurdu. Belçikalı golcü, Mart'ta 3 karşılaşmaya çıktı. Rakip ağları tam 4 kez sarsarken, 2 de asist yaptı. Muhteşem bir form yakalayan Romelu Lukaku, Ada'da büyük önem taşıyan oyuncusu unvanına layık görüldü.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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