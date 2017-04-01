Kimmich’e izin çıkmadı
Manchester'ın iki takımı United ve City, Bayern Münih'ten Joshua Kimmich ile ilgileniyor. 22 yaşındaki orta saha için Adalılar bastırırken Bayern adına cevap teknik direktör Carlo Ancelotti'den geldi. İtalyan çalıştırıcı "Joshua satılık değil. O da bizden ayrılmayı düşünmüyor" diye konuştu.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Kimmich’e izin çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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