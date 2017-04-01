 Kimmich’e izin çıkmadı – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kimmich’e izin çıkmadı

    Kimmich’e izin çıkmadı
    Manchester'ın iki takımı United ve City, Bayern Münih'ten ile ilgileniyor. 22 yaşındaki orta saha için Adalılar bastırırken Bayern adına cevap teknik direktör Carlo Ancelotti'den geldi. İtalyan çalıştırıcı "Joshua satılık değil. O da bizden ayrılmayı düşünmüyor" diye konuştu.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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