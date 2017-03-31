Mou’dan itiraf
Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan itiraf... İngiliz ekibinin, Neymar'ı 200 milyon Euro bedelle transfer edeceği haberiyle ilgili konuşan Mou, "Neymar söylentileri çok absürt. Barcelona gibi bir takım onu kaybedemez. Bu transfer imkansız" dedi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
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TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
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Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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