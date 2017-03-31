 Mou’dan itiraf – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Mou’dan itiraf

    Mou’dan itiraf
    Manchester United Teknik Direktörü Jose 'dan itiraf... İngiliz ekibinin, Neymar'ı 200 milyon Euro bedelle transfer edeceği haberiyle ilgili konuşan Mou, "Neymar söylentileri çok absürt. Barcelona gibi bir takım onu kaybedemez. Bu transfer imkansız" dedi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:13
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