Manchester United sakatlıklarla sarsıldı
İngiliz ekibinin teknik direktörü Mourinho, Smalling ve Jones'un uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın savunma oyuncuları Chris Smalling ile Phil Jones, sakatlıkları nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek.
Kırmızı-siyahlı ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, yarın ligde oynayacakları West Bromwich Albion karşılaşması öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Deneyimli teknik adam, Smalling ve Jones'un İngiltere Milli Takımı'nda sakatlandığını belirterek, "Onların sahalara dönmesi uzun zaman alacak." ifadesini kullandı.
İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ve İspanyol oyuncu Ander Herrera'nın da kart cezalısı olduğunu belirten 54 yaşındaki teknik adam, sezon başında 105 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettikleri Fransız Paul Pogba'nın da sakatlığının bulunduğunu kaydetti.
Mourinho, mart başından bu yana sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan takım kaptanı İngiliz Wayne Rooney'in ise oynamak için uygun duruma geldiğini kaydetti.
Premier Lig'de 52 puanla 5. sırada bulunan Manchester United, yarın TSİ 17.00'de West Bromwich Albion'ı ağırlayacak.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:21
- UEFA'yı aşar
Toplam 22
Yorum
TertemizSevdamız Yarın öbür gün sokak ortasında göz göre göre değer verdiğin bişeyi gasp ederlerse gidip mahkemeye dava açtığında hakime de söylersin bunları
- UEFA'yı aşar
Toplam 22
Yorum
TertemizSevdamız Kardeşim benim hafızamı tazeler misin? Fenere timsah yürüyüşünü hangi takım yaptırmıştı. Heh hatırladım,sen de hatırladın dimi :)
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 11
Yorum
beşiktaş yaw he he... gelirse Beşiktaşa gelir oguzhanla iyi oynuyorlar
Manchester United sakatlıklarla sarsıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.