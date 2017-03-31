 Manchester United sakatlıklarla sarsıldı – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Manchester United sakatlıklarla sarsıldı

    Manchester United sakatlıklarla sarsıldı

    İngiliz ekibinin teknik direktörü Mourinho, ve Jones'un uzun süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın savunma oyuncuları Chris ile Phil Jones, sakatlıkları nedeniyle uzun süre forma giyemeyecek.

    Kırmızı-siyahlı ekibin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, yarın ligde oynayacakları West Bromwich Albion karşılaşması öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

    Deneyimli teknik adam, ve Jones'un İngiltere Milli Takımı'nda sakatlandığını belirterek, "Onların sahalara dönmesi uzun zaman alacak." ifadesini kullandı.

    İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ve İspanyol oyuncu Ander Herrera'nın da kart cezalısı olduğunu belirten 54 yaşındaki teknik adam, sezon başında 105 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettikleri Fransız Paul Pogba'nın da sakatlığının bulunduğunu kaydetti.

    Mourinho, mart başından bu yana sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan takım kaptanı İngiliz Wayne Rooney'in ise oynamak için uygun duruma geldiğini kaydetti.

    Premier Lig'de 52 puanla 5. sırada bulunan Manchester United, yarın TSİ 17.00'de West Bromwich Albion'ı ağırlayacak.

    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:21
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