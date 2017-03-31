"Geleceği hiç tartışılmadı"
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, teknik direktörü Slaven Bilic ile önümüzdeki sezon da yola devam etmeyi planlıyor.
"Ben, yönetim ve Slaven arasında hiçbir sorun yok." diyen Gold, "Yönetim kurulu toplantılarımızda Bilic'in geleceği hiç tartışılmadı." ifadelerini kullandı.
Bilic'in karakterini beğendiğini söyleyen Gold, "Teknik direktörümüzden memnunuz. O, harika biri ve onu çok seviyorum. Tutkuyla işini yapıyor ve böyle kişileri beğenirim." değerlendirmesinde bulundu.
Takımın lig performansını değerlendiren David Gold, "2-3 sıra daha yukarıda olmayı tabii ki isterdik. Lider Chelsea dışında ligdeki her takım bunu ister ama bu bir sorun değil. Bilic, bu ve önümüzdeki sezon takımının başında kalacak." şeklinde konuştu.
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bilic ile ikinci sezonunu yaşayan West Ham United, ligde 33 puanla 12. sırada yer alıyor.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:51
- UEFA'yı aşar
Toplam 17
Yorum
TertemizSevdamız Şampiyonlar Ligine giderken aldığımız paradan düşeriz :)
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 10
Yorum
CARSI demek Dortmund o yüzden Sampionluktan koptu
- Ağlayalım mı?
Toplam 5
Yorum
austin buna da hastayım ilk önce mazereti sıralayıp ama mazeret üretemeyiz demek..
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