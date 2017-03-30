Genç futbolcu 3 kişinin hayatını kurtardı
Sunderland'da forma giyen Duncan Watmore, Barbados'ta 3 kişinin hayatını kurtardı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Sunderland'da forma giyen Duncan Watmore, tatil için gittiği Barbados'ta 3 kişinin hayatını kurtardı.
Duncan'ın, tatil sırasında bindiği botun bir başka bota çarpması sonucu batmak üzere olduğu sırada 3 yolcuyu kurtararak botun kenarına çıkardığı kaydedildi.
23 yaşındaki genç futbolcunun ayrıca bacağında kanama olan bir kadına tişörtüyle yardım ettiği belirtildi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:17
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SİNAN GÜMÜŞ. SENİN BU SAYFALARDA GÖRÜNMEN DAYANILMAZ. SEN FUTBOLCU OLAMAZSIN SİNAN GÜMÜŞ. BRUMA DAN HİÇ DERS ALMAZ MISIN.
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EFSANE BAŞARILAR GS YIN UNUTULMAZI EFSANESİ OKAN HOCAM.
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