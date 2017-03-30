Genç futbolcu 3 kişinin hayatını kurtardı

İngiltere Premier Lig takımlarından Sunderland'da forma giyen Duncan Watmore, tatil için gittiği Barbados'ta 3 kişinin hayatını kurtardı.

Duncan'ın, tatil sırasında bindiği botun bir başka bota çarpması sonucu batmak üzere olduğu sırada 3 yolcuyu kurtararak botun kenarına çıkardığı kaydedildi.

23 yaşındaki genç futbolcunun ayrıca bacağında kanama olan bir kadına tişörtüyle yardım ettiği belirtildi.