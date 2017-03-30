 Genç futbolcu 3 kişinin hayatını kurtardı – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Genç futbolcu 3 kişinin hayatını kurtardı

    Genç futbolcu 3 kişinin hayatını kurtardı

    Sunderland'da forma giyen , Barbados'ta 3 kişinin hayatını kurtardı.

    İngiltere Premier Lig takımlarından Sunderland'da forma giyen , tatil için gittiği Barbados'ta 3 kişinin hayatını kurtardı.

    Duncan'ın, tatil sırasında bindiği botun bir başka bota çarpması sonucu batmak üzere olduğu sırada 3 yolcuyu kurtararak botun kenarına çıkardığı kaydedildi.

    23 yaşındaki genç futbolcunun ayrıca bacağında kanama olan bir kadına tişörtüyle yardım ettiği belirtildi.

    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:17
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