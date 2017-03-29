Lamela sezonu kapattı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Erik Lamela, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Kalçasındaki rahatsızlığından dolayı ekim ayından bu yana takımdan uzak kalan 25 yaşındaki Arjantinli futbolcunun, cumartesi günü ameliyat edildiği ve kalan haftalarda forma giyemeyeceği açıklandı.
İtalya'nın Roma takımından 2013 yılında Londra temsilcisine transfer olan Arjantinli futbolcu, sakatlanmadan önce bu sezon lig, kupa ve Avrupa arenasında 14 maça çıkmış ve 2 gol, 5 asistlik performansıyla takımının skor yüküne katkıda bulunmuştu.
Premier Lig'de lider Chelsea'nin 10 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Tottenham Hotspur, çeyrek finale çıktığı Federasyon Kupası'nda şampiyonluk için mücadele ediyor.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:00
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Toplam 2
Yorum
Mert Fenerbahçe istemiş olsa Bursaspor alabilir miydi ? Biraz gerçekçi olalım.
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Toplam 9
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Atillas-BJK Bir işe yaramayacak aksine daha büyük tartışamalar çıkacak, şimdiden haberin başlığını atıyorum : VAR ARACINA TAŞLI SOPALI SALDIRI
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FUTBOL USA DURSUN VE KARDESI GIBI YALANLARLA GS'YI BITIREN HIC KIMSE GELMEDI. SAMPIYON ALDIKLARI TAKIMI 2 SENEDE NE HALE SOKTULAR USTELIK YERLERDE GITI
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