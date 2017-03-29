 Lamela sezonu kapattı! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Lamela sezonu kapattı!

    Lamela sezonu kapattı!

    ekiplerinden 'da forma giyen , sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

    Kalçasındaki rahatsızlığından dolayı ekim ayından bu yana takımdan uzak kalan 25 yaşındaki Arjantinli futbolcunun, cumartesi günü ameliyat edildiği ve kalan haftalarda forma giyemeyeceği açıklandı.

    İtalya'nın Roma takımından 2013 yılında Londra temsilcisine transfer olan Arjantinli futbolcu, sakatlanmadan önce bu sezon lig, kupa ve Avrupa arenasında 14 maça çıkmış ve 2 gol, 5 asistlik performansıyla takımının skor yüküne katkıda bulunmuştu.

    Premier Lig'de lider Chelsea'nin 10 puan gerisinde ikinci sırada yer alan , çeyrek finale çıktığı Federasyon Kupası'nda şampiyonluk için mücadele ediyor.

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:00
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