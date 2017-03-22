Ferguson'dan ManU değerlendirmesi

ABD'nin New York kentinde basın mensuplarına konuşan Ferguson, 1986-2013 yılları arasındaki teknik direktörlüğü döneminde 13 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi kupası kazandırdığı Manchester United'ın bu sezonki performansını değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde kupaya ulaşan takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacağını hatırlatan 75 yaşındaki futbol adamı, "Manchester United bu sezon kendi liginden daha çok Avrupa Ligi'ne odaklanmalı. Daha önce başarması gerektiği halde bu turnuvada hiç kupa kazanamadı." ifadelerini kullandı.

İngiltere temsilcisinin Avrupa Ligi'nde bu sezon şanslı kuralar çektiğini söyleyen İskoç teknik adam, "Manchester United çok iyi kuralar çekti. Kesin diyemem ama bu kupayı almak adına çok büyük bir şansı var. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için, bu turnuva çok önemli bir basamak haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kupayı son 3 yıldır üst üste, toplamda ise 5 kez kazanan İspanyol temsilcisi Sevilla'nın bu sezon turnuvada yer almadığını hatırlatan Alex Ferguson, "Sevilla'nın turnuvada olmaması, Manchester United için iyi bir durum. Bu turnuvayı kazanmak, önemli bir başarı. Şampiyonlar Ligi'nde yer almamak önemli değil. Bu kupanın da bir Avrupa organizasyonu olduğu unutulmamalı." diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Manchester United, A Grubu'nda Fenerbahçe'nin ardından ikinci olarak üst tura çıkmıştı. Fransa'nın Saint-Etienne ve Rusya'nın Rostov takımlarını eleyerek çeyrek finale kalan kırmızı-siyahlı ekip, turun ilk ayağında 13 Nisan Perşembe günü Belçika temsilcisi Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak.