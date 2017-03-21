Schweinsteiger ABD yolunda
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Bastian Schweinsteiger'in Chicago Fire'a transferi konusunda ABD kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Almanya'nın Bayern Münih takımından geçen sezon başında Manchester United kadrosuna dahil edilen Schweinsteiger, takım arkadaşlarından ayrılacağı için üzgün olduğunu belirterek, "Chicago Fire'da yeni bir meydan okuma imkanı verdikleri için kulübe minnettarım." ifadesini kullandı.
Schweinsteiger, kırmızı-siyahlı formayla ilk sezonu 2015-2016'da 31 karşılaşmada forma giydi. 2016-2017 sezonunda takımın başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncu, sadece 4 maçta şans buldu.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 13:20
- Onlardan kurtulsun!
Toplam 8
Yorum
,,,,,,,, bu adamlar bunları açık açık söylerken ultrAslan denen sözde Gs sevdalıları susuyo neden acaba onlarda payına düşeni alıyomu dersiniz
- ''Pes etmeyeceğim!''
Toplam 4
Yorum
keita ne koltuk sevdasıymış arkadaş istenmiyosan gidersin ama tatlı geldi para heralde senin gibi bikaç kişi daha tanıyorum koltuk sevdalısı
- Beşiktaş'la Başakşehir arasında polemik başladı!
Toplam 42
Yorum
ibrahim Abdullah hocam BJK şampiyonluğu garantilensin ondan sonra belki, olmadı gelecek sezon sonuna doğru video sistemi gelir.
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