 Schweinsteiger ABD yolunda – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Schweinsteiger ABD yolunda

    Schweinsteiger ABD yolunda

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Bastian Schweinsteiger'in Chicago Fire'a transferi konusunda ABD kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kontrolleri ve vize işlemlerinin ardından Alman futbolcunun transferinin tamamlanacağı bildirildi.

    Almanya'nın Bayern Münih takımından geçen sezon başında Manchester United kadrosuna dahil edilen Schweinsteiger, takım arkadaşlarından ayrılacağı için üzgün olduğunu belirterek, "Chicago Fire'da yeni bir meydan okuma imkanı verdikleri için kulübe minnettarım." ifadesini kullandı.

    Schweinsteiger, kırmızı-siyahlı formayla ilk sezonu 2015-2016'da 31 karşılaşmada forma giydi. 2016-2017 sezonunda takımın başına geçen Portekizli teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncu, sadece 4 maçta şans buldu.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:20
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