Mourinho'dan ManU açıklaması
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, uzun süre takımının başında kalmak istediğini söyledi.
Mourinho, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, futbolda istikrarın önemine değinerek, "En az üç yıl daha burada olacağım. Sanırım kulüp yetkilileri, başarı için istikrarın gerekli olduğunu anladı. Kalmamı isterlerse memnuniyetle uzun süre devam ederim ama iki tarafın da mutlu olması gerek. Bir kulüpte gerçek anlamda başarı elde etmeden 10-15 yıl çalışabilen bir teknik adam değilim ama açıkçası işler iyi giderse çok daha uzun süre Manchester United'da kalmak isterim." ifadelerini kullandı.
Premier Lig'de takımlar arasındaki güç farkının yıllar geçtikçe azaldığını aktaran 54 yaşındaki Mourinho, "Sir Alex Ferguson'ın teknik direktörlük döneminde kulüp başarıya o kadar alışmış ki belki de bu yüzden diğer takımların aşama katettiğini göremedi. Yayın gelirlerinin paylaşılmasıyla tüm kulüpler gelişti. Bu sayede artık Manchester United zirvede yalnız değil. 6-7 kulüp çok güçlü hale geldi. Diğer kulüpler daha zayıf olmasına rağmen ekonomik açıdan güçlü durumdalar." değerlendirmesinde bulundu.
Jose Mourinho, sezon başında Manchester United ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı. Mourinho yönetiminde Community Shield ve Lig Kupası zaferleri yaşayan, çeyrek finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşen Manchester ekibi, Premier Lig'de 26 maçta topladığı 49 puanla 7. sırada bulunuyor.
- 19 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:25
- Tudor'un deplasman karnesi zayıf
Toplam 6
Yorum
El Tudor Galatasary sanki Real Madrid ile oynuyormuş gibi 9 kişi defans yaptı. Taktik anlayışı sıfıra yakın hocanın. 2-0 iken hala defansı düşünüyor.
- Tudor'un deplasman karnesi zayıf
Toplam 6
Yorum
Bora Bu Tudor neden Atletızm Hocası olmadıda Futbol Hocası olmuş İnmsan bilmediği konuya soyunurmu Koş diyor hadi koşun lan
- Tudor'un deplasman karnesi zayıf
Toplam 6
Yorum
TUDOR Taktik öğret biraz. bekler ileri çıksın, hücum geriye yardım etsin ama atağa 6-7 kişi çıksınlar. Nerde futbol cahili var tutup getiriyorlar.
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