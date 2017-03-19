Chelsea deplasmanda kazandı

En yakın takipçisi Tottenham'ın 10 puan önünde haftaya lider giren Londra ekibi, 13. dakikada Willian'ın attığı golle öne geçtiği maçın 38. dakikasında Jonathan Walters'ı durduramadı ve ilk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Gary Cahill'in attığı golle bir kez daha öne geçen İtalyan teknik adam Antonio Conte'nin öğrencileri, kalan dakikalarda skoru koruyarak üç puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekipte Phil Bardsley, uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Şampiyonluğun en büyük adayı Chelsea, bu galibiyetin ardından puanını 69'a çıkardı.



LEİCESTER, BİLİC'İ ÜZDÜ

Bu sezon alınan kötü sonuçların ardından Claudio Ranieri ile yollarını ayıran ve takımın başına Craig Shakespeare'i getiren Leicester City, galibiyet serisini Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United karşısında 4 maça çıkardı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yedi dakikasında Riyad Mahrez ve Robert Huth ile 2-0 öne geçen mavi-beyazlılar, Jamie Vardy'nin ikinci yarıda attığı golle rakibini 3-2 mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Manuel Lanzini ve Andre Ayew'in gollerinin puan için yeterli olmadığı Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, son beş haftayı iki beraberlik ve üç mağlubiyetle kapadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla'yı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale kalan ve bu turda İngiltere'yi temsil eden tek takım olan Leicester City, Shakespeare yönetiminde kazandığı 4 maçta 11 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Shakespeare, Premier Lig tarihinde takımı ilk üç maçında üçer ve daha fazla gol atan ilk teknik direktör oldu.