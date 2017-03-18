Arsenal'de işler kötü gidiyor
Ligdeki son maçında Liverpool'a deplasmanda 3-1 yenilen Arsenal, West Bromwich deplasmanından da aynı skorla mağlup ayrıldı: 3-1
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında West Bromwich, sahasında Arsenal'i ağırladı.
Arsenal'in rakibi karşısında varlık gösteremedeği maçta gülen taraf sahadan 3-1 galip ayrılan West Bromwich oldu.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ise 12 ve 75. dakikalarda Craig Dawson ve 55. dakikada Hal Robson-Kanu attı. Konuk ekibin tek golü ise 15. dakikada Alexis Sanchez'den geldi.
Bu sonuçla iki maçı eksik Arsenal 50 puanda kalırken, West Bromwich haftayı 43 puanla tamamladı.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:32
- Burak Yılmaz gelmek istiyor
Toplam 3
Yorum
ARS61 OFKELENDIK KIZDIK SANA.AMA BU SANA OLAN SEVGIDEN DI.GIDISIN K BU TRABZONUN TOPCULARINI TOPLAYAN GS OLUNCA OFKE OLDU.GELIRSEN TEKRAR COŞ...
- Daha kötüsü gelemezdi!
Toplam 5
Yorum
konya Fenerbahce,yi yenemeyen yoki zaten gelen giden goller attiii
- ''Adamların stadı yanıyor''
Toplam 6
Yorum
beşiktaş korkusu gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Beşiktaş barcelona yı manutedi chelsiyi livorpolu yendi. SİZİN KORKULARINIZ BİZİM MADARA ETTİKLERİMİZ.
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