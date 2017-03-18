 Arsenal'de işler kötü gidiyor – Fotomaç – 18 Mart 2017
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    18 Mart 2017, Cumartesi
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    Arsenal'de işler kötü gidiyor

    Arsenal'de işler kötü gidiyor

    Ligdeki son maçında Liverpool'a deplasmanda 3-1 yenilen Arsenal, West Bromwich deplasmanından da aynı skorla mağlup ayrıldı: 3-1

    İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında West Bromwich, sahasında Arsenal'i ağırladı.

    Arsenal'in rakibi karşısında varlık gösteremedeği maçta gülen taraf sahadan 3-1 galip ayrılan West Bromwich oldu.

    Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ise 12 ve 75. dakikalarda Craig Dawson ve 55. dakikada Hal Robson-Kanu attı. Konuk ekibin tek golü ise 15. dakikada Alexis Sanchez'den geldi.

    Bu sonuçla iki maçı eksik Arsenal 50 puanda kalırken, West Bromwich haftayı 43 puanla tamamladı.

    1. 18 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:32
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