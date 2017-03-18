Arsenal'de işler kötü gidiyor

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında West Bromwich, sahasında Arsenal'i ağırladı.

Arsenal'in rakibi karşısında varlık gösteremedeği maçta gülen taraf sahadan 3-1 galip ayrılan West Bromwich oldu.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri ise 12 ve 75. dakikalarda Craig Dawson ve 55. dakikada Hal Robson-Kanu attı. Konuk ekibin tek golü ise 15. dakikada Alexis Sanchez'den geldi.

Bu sonuçla iki maçı eksik Arsenal 50 puanda kalırken, West Bromwich haftayı 43 puanla tamamladı.