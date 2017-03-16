Chelsea Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

İngiltere’de şampiyonluğa koşan maviler, Hakan için 38 milyon euro’yu gözden çıkardı

İngiliz ekibi Chelsea'nin son gözdesi Hakan Çalhanoğlu... Conte yönetiminde Premier Lig'de şampiyonluğa koşan mavi-beyazlılar, B.Leverkusen ile 2019'da sözleşmesi bitecek Hakan için harekete geçti.



Milli futbolcuyu gelecek sezon kadrosuna katmanın planlarını yapan Chelsea, bonservis bedeli olarak 38 milyon euro'yu gözden çıkardı. İngilizler'le görüşmeyi yapan menajer Bektaş Demirtaş, geçtiğimiz günlerde de, "Hakan Leverkusen'den ayrılacak" ifadesini kullanmıştı.