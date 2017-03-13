 Chelsea ManU'yu devirdi – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    ManU'yu devirdi

    Chelsea ManU'yu devirdi

    İngiltere çeyrek finalinde , evinde 'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

    Baştan sona büyük bir gerginlik içinde geçen maçta hem Mourinho ile Conte, hem de futbolcular arasında tansiyon sık sık yükseldi. 'da Herrera'nın 35. dakikada ikinci sarı kartı görmesiyle Kırmızı Şeytanlar 10 kişi kaldı. Gergin maçın skorunu belirleyen gol ise 51. dakikada Kante'den geldi.

    Bu sonuçla yarı finalde Tottenham'ın rakibi oldu. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek.

    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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