Chelsea ManU'yu devirdi
İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Chelsea, evinde Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Baştan sona büyük bir gerginlik içinde geçen maçta hem Mourinho ile Conte, hem de futbolcular arasında tansiyon sık sık yükseldi. Manchester United'da Herrera'nın 35. dakikada ikinci sarı kartı görmesiyle Kırmızı Şeytanlar 10 kişi kaldı. Gergin maçın skorunu belirleyen gol ise 51. dakikada Kante'den geldi.
Bu sonuçla Chelsea yarı finalde Tottenham'ın rakibi oldu. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:01
- Hayali gerçek oldu!
Toplam 1
Yorum
ismail ALLAH şifa versin gökdenize
- Olympiakos İstanbul'a iddialı geliyor
Toplam 6
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "BİR GALATASARAYLI OLARAK İNANIYORUM Kİ: BEŞİKTAŞ ÇOK CİDDİYE ALMALI BU MAÇLARI Kİ UEFA KUPASINI 2. KEZ TÜRKİYE'YE GETİREBİLİR..!"
- Şanlı ruh dönüyor!
Toplam 27
Yorum
fbcan yılmaz vural gelsin o zaman ruhu görürürz bi onu denemedik zaten
Chelsea ManU'yu devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.