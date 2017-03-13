Chelsea ManU'yu devirdi

Baştan sona büyük bir gerginlik içinde geçen maçta hem Mourinho ile Conte, hem de futbolcular arasında tansiyon sık sık yükseldi. Manchester United'da Herrera'nın 35. dakikada ikinci sarı kartı görmesiyle Kırmızı Şeytanlar 10 kişi kaldı. Gergin maçın skorunu belirleyen gol ise 51. dakikada Kante'den geldi.

Bu sonuçla Chelsea yarı finalde Tottenham'ın rakibi oldu. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek.



