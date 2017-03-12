Liverpool'a Emre ''Can'' verdi!

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool Burnley'yi konuk etti. Burnley güçlü rakibi karşısında maça hızlı başladı ve 7. dakikada Ashkey Barnes ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra baskılı oynamaya çalışan Liverpool, aradığı golü ilk yarının son anlarında buldu. 45. dakikada sahneye çıkan Georginjo Wijnaldum, skoru 1-1 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda Liverpool adına 61. dakikada müthiş bir gol atan Emre Can, Mersyside ekibini öne geçirdi. Maçta başka gol olmadı ve Liverpool Burnley'yi 2-1 mağlup etti.

Puanını 55 yapan Liverpool maç fazlasıyla 4. sıradaki yerini korudu. Burnley ise 31 puanla 12. sırada kaldı.