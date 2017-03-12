 İşte Leicester City'nin yeni teknik direktörü – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    İşte Leicester City'nin yeni teknik direktörü

    İşte Leicester City'nin yeni teknik direktörü

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, İngiliz teknik adam Craig Shakespeare'i sezon sonuna kadar takımın başına getirdi.

    Tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadığı İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri'nin görevine bu sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle şubat ayında son veren Leicester City, 53 yaşındaki Shakespeare ile anlaşma sağladı.

    Mavi-beyazlı ekipte 2011 yılından bu yana antrenörlük yapan Shakespeare, Ranieri'nin görevinden ayrılmasının ardından çıktığı Liverpool ve Hull City maçlarını 3-1'lik skorlarla kazanarak küme düşme korkusu yaşayan Leicester City'e rahat bir nefes aldırdı.

    27 puanla 15. sırada yer alan Leicester City, salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla, cumartesi günü de Premier Lig'de deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak.

    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:31
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