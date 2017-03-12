Bilic 90'da yıkıldı!
Premier League'de Bournemouth, West Ham United'ı 90. dakikada Joshua King'in golüyle 3-2 mağlup etti.
Vitality Stadium'da 10. dakikada Michail Antonio gol perdesi açtını attı. Ev sahibi takım 9. dakikada penaltı kaçıran King'in 31. dakikada attığı golle skoru eşitledi. 37. dakikada maçta ikinci penaltı kazanan Bournemouth'da bu kez Benik Afobe beyaz noktanın başında topu kaleciye nişanladı.
48. dakikada maçta ikinci golünü atan King'e cevabı 83. dakikada Ayew verdi. Ancak maçta son sözü 90. dakikada Joshua King söyledi. Hat-trick yapan yıldız oyuncu takımını galibiyete taşıdı. Bu skorun ardından West Ham 33 puanda kalırken, Bournemouth ise 30 puana çıktı.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
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Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Bilic 90'da yıkıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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