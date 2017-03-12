Bilic 90'da yıkıldı!

Vitality Stadium'da 10. dakikada Michail Antonio gol perdesi açtını attı. Ev sahibi takım 9. dakikada penaltı kaçıran King'in 31. dakikada attığı golle skoru eşitledi. 37. dakikada maçta ikinci penaltı kazanan Bournemouth'da bu kez Benik Afobe beyaz noktanın başında topu kaleciye nişanladı.

48. dakikada maçta ikinci golünü atan King'e cevabı 83. dakikada Ayew verdi. Ancak maçta son sözü 90. dakikada Joshua King söyledi. Hat-trick yapan yıldız oyuncu takımını galibiyete taşıdı. Bu skorun ardından West Ham 33 puanda kalırken, Bournemouth ise 30 puana çıktı.