 'Adı var gücü yok' – Fotomaç – 12 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'Adı var gücü yok'

    'Adı var gücü yok'
    teknik direktörü , kulübün tarihi açısından kendilerinden büyük işler beklendiğini ancak takımın büyük işlere imza atacak potansiyele sahip olmadığnı söyledi. Mou, kendisi için de beklentileri karşılamakta zorlandığı öz eleştirisi yaptı.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'Adı var gücü yok' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.