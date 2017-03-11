Manchester City yarı finalde

İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde Middlesbrough'yu 2-0 mağlup eden Manchester City yarı finale yükseldi.

Riverside Stadı'nda Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'ya konuk olan Manchester ekibi, maçın hemen başında David Silva'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Sergio Agüero ile durumu 2-0 yapan ve kalan dakikalarda skoru koruyan Manchester City, kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sonuncusu 2011 yılında olmak üzere toplam 5 kez Federasyon Kupası'nı müzesine götürdü.

Kupanın finali 27 Mayıs Cumartesi günü başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.