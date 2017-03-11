 Manchester City yarı finalde – Fotomaç – 11 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Manchester City yarı finalde

    Manchester City yarı finalde

    Federasyon Kupası çeyrek finalinde Middlesbrough'yu 2-0 yenen Manchester City son 4 takım arasına kaldı.

    İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde Middlesbrough'yu 2-0 mağlup eden Manchester City yarı finale yükseldi.

    Riverside Stadı'nda Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'ya konuk olan Manchester ekibi, maçın hemen başında David Silva'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Sergio Agüero ile durumu 2-0 yapan ve kalan dakikalarda skoru koruyan Manchester City, kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.

    İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sonuncusu 2011 yılında olmak üzere toplam 5 kez Federasyon Kupası'nı müzesine götürdü.

    Kupanın finali 27 Mayıs Cumartesi günü başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:36
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Manchester City yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.