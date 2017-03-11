Manchester City yarı finalde
Federasyon Kupası çeyrek finalinde Middlesbrough'yu 2-0 yenen Manchester City son 4 takım arasına kaldı.
İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde Middlesbrough'yu 2-0 mağlup eden Manchester City yarı finale yükseldi.
Riverside Stadı'nda Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'ya konuk olan Manchester ekibi, maçın hemen başında David Silva'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 67. dakikasında Sergio Agüero ile durumu 2-0 yapan ve kalan dakikalarda skoru koruyan Manchester City, kupada yarı finale yükselen ilk takım oldu.
İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sonuncusu 2011 yılında olmak üzere toplam 5 kez Federasyon Kupası'nı müzesine götürdü.
Kupanın finali 27 Mayıs Cumartesi günü başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:36
- Eurocup Türkiye’de!
Toplam 4
Yorum
roberto galatasaray-yakın doğu maçının galibi kupayı alır. ben gs liyim ama tahminimce yakın doğu bu kupayı alacak
- Amerika'da 'El Clasico'
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA BIR ZAMANLAR GS'DA GELIYODU BU TURNOVALARA, DURSUN, POLAT GIBI BASKANLAR GS'YI BITIRDILER SIMDE ANNEMIZIN LIGINDE OYNUYORUZ.ORTA SIRALARDA
- Yasin, Emre Çolak’ın izinde
Toplam 25
Yorum
FUTBOL USA DURSUN VE KARDESI NE KADAR COK OYUNCU SATARLARSA VEYA TRANSFER YAPILIRSA O KADAR COK PARA CEPLERINE GIRIYOR BUTUN MESELE BU.
Manchester City yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.