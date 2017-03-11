Bilic'e son dakika şoku
Premier Lig'in 28. haftasında Slaven Bilic'in takımı deplasmanda Bournemouth'a 3-2 mağlup oldu
İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Bournemouth evinde West Ham United'ı ağırladı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte 9'da Joshua King'in penaltı kaçırdı. 1 dakika sonra ise Antonio attığı golle West Ham'ı öne geçirdi: 0-1.
31'de King durumu 1-1'e getirdi. 6 dakika sonra bu kez Afobe, Bournemouth adına ikinci penaltıdan yararlanamadı ve devreye eşitlikle gidildi.
48'de bir kez daha King golü atarak takımını 2-1 öne geçirirken, 83'te Ayew durumu 2-2'ye getirdi. Maçta son sözü 90. dakikada Joshua King söyledi. Kendisinin ve takımının 3. golünü atarak galibiyeti ilan etti.
Bu sonuçla Bournemouth puanını 30 yaparken, West Ham ise 33 puanda kaldı.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:18
- Bruma Premier Lig için bekliyor!
Toplam 13
Yorum
UltraAslan Muslera ve Bruma Para ederken hemen satılmalı.. Genç Türk oyuncular alınmalı.. Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal alınmalı...
- Aatıf’a 11 yarıyor
Toplam 6
Yorum
REAL FB Ismail Köybasi, Atif, Volkan Sen.. Buyuk takim oyuncusu degil, cok vasat futbolcular..FB nin kalitesini düsürüyorlar.. Gönderin hepsini.....
- Bruma Premier Lig için bekliyor!
Toplam 13
Yorum
CimBom Bruma'nın maliyeti 12 milyon Euro idi. 20 Milyon Euro veren olursa hemen satılmalı. Emre Taşdemir, Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder alınmalı..
Bilic'e son dakika şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.