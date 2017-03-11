Bilic'e son dakika şoku

İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Bournemouth evinde West Ham United'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte 9'da Joshua King'in penaltı kaçırdı. 1 dakika sonra ise Antonio attığı golle West Ham'ı öne geçirdi: 0-1.

31'de King durumu 1-1'e getirdi. 6 dakika sonra bu kez Afobe, Bournemouth adına ikinci penaltıdan yararlanamadı ve devreye eşitlikle gidildi.

48'de bir kez daha King golü atarak takımını 2-1 öne geçirirken, 83'te Ayew durumu 2-2'ye getirdi. Maçta son sözü 90. dakikada Joshua King söyledi. Kendisinin ve takımının 3. golünü atarak galibiyeti ilan etti.

Bu sonuçla Bournemouth puanını 30 yaparken, West Ham ise 33 puanda kaldı.