 Bilic'e son dakika şoku – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Bilic'e son dakika şoku

    Bilic'e son dakika şoku

    Premier Lig'in 28. haftasında Slaven Bilic'in takımı deplasmanda Bournemouth'a 3-2 mağlup oldu

    İngiltere Premier Lig'in 28. hafta maçında Bournemouth evinde West Ham United'ı ağırladı.

    Maça hızlı başlayan ev sahibi ekipte 9'da Joshua King'in penaltı kaçırdı. 1 dakika sonra ise Antonio attığı golle West Ham'ı öne geçirdi: 0-1.

    31'de King durumu 1-1'e getirdi. 6 dakika sonra bu kez Afobe, Bournemouth adına ikinci penaltıdan yararlanamadı ve devreye eşitlikle gidildi.

    48'de bir kez daha King golü atarak takımını 2-1 öne geçirirken, 83'te Ayew durumu 2-2'ye getirdi. Maçta son sözü 90. dakikada Joshua King söyledi. Kendisinin ve takımının 3. golünü atarak galibiyeti ilan etti.

    Bu sonuçla Bournemouth puanını 30 yaparken, West Ham ise 33 puanda kaldı.

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:18
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