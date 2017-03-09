 Bir devir kapanıyor! – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Bir devir kapanıyor!

    Bir devir kapanıyor!
    Arsenal'in önceki gece Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'e 5-1 mağlup olması teknik direktör Arsen Wenger'in ipini çekti. 20 yıldır çalıştırdığı İngiliz ekibinden ayrılma kararı alan 67 yaşındaki teknik direktör, maçın ardından soyunma odasını bu düşüncesini öğrencileriyle paylaştı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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