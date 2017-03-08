 Ibrahimovic'e 3 maç men cezası – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Ibrahimovic'e 3 maç men cezası

    Ibrahimovic'e 3 maç men cezası

    İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'e 3 maç men cezası verdi.

    Premier Lig'de cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Bournemouth maçında rakibi Tyrone Mings'e hava topuna çıktıkları sırada dirsek atan Ibrahimovic, 3 maç ceza aldı. 35 yaşındaki yıldız Federasyon Kupası çeyrek finalinde oynanacak Chelsea mücadelesinde forma giyemeyecek. Ibrahimovic, Premier Lig'de ise Middlesbrough ve West Bromwich maçlarında oynayamayacak.

    Manchester United forması ile bu sezon 39 maçta görev yapan İsveçli yıldızın 26 golü bulunuyor.

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:37
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