Ibrahimovic'e 3 maç men cezası
İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic'e 3 maç men cezası verdi.
Premier Lig'de cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Bournemouth maçında rakibi Tyrone Mings'e hava topuna çıktıkları sırada dirsek atan Ibrahimovic, 3 maç ceza aldı. 35 yaşındaki yıldız Federasyon Kupası çeyrek finalinde oynanacak Chelsea mücadelesinde forma giyemeyecek. Ibrahimovic, Premier Lig'de ise Middlesbrough ve West Bromwich maçlarında oynayamayacak.
Manchester United forması ile bu sezon 39 maçta görev yapan İsveçli yıldızın 26 golü bulunuyor.
Manchester United forması ile bu sezon 39 maçta görev yapan İsveçli yıldızın 26 golü bulunuyor.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş avantaj peşinde
Toplam 3
Yorum
GFB Yüregimiz tabiiki Olimpiakosla. Ilk maçda bitir sunlarin isini Olimpiakos.
- Bruma ağladı
Toplam 5
Yorum
Cenk Bruma gerçekten yıldız olmak istiyorsa bu ülkeden hemen ayrılmalı,biz yetenekleri körelten,futbolunu bitiren bir ülkeyiz maalesef
- G.Saray Lens’in peşinde!
Toplam 26
Yorum
mehmet ali Neden yetenekli yerine YAKIŞIKLI kullanıldı :) Kadınlar gününüz kutlu olsun ;)
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