Ibrahimovic'e 3 maç men cezası

Premier Lig'de cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Bournemouth maçında rakibi Tyrone Mings'e hava topuna çıktıkları sırada dirsek atan Ibrahimovic, 3 maç ceza aldı. 35 yaşındaki yıldız Federasyon Kupası çeyrek finalinde oynanacak Chelsea mücadelesinde forma giyemeyecek. Ibrahimovic, Premier Lig'de ise Middlesbrough ve West Bromwich maçlarında oynayamayacak.Manchester United forması ile bu sezon 39 maçta görev yapan İsveçli yıldızın 26 golü bulunuyor.