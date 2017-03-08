Ibrahimovic'e 3 maç ceza!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, 3 maç men cezası aldı.
İngiltere Futbol Federasyonu, ligde cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Bournemouth maçında Tyrone Mings'e hava topu mücadelesi sırasında dirsek atan İsveçli yıldız Ibrahimovic'e, üç maç ceza verdi.
Manchester Unitedlı 35 yaşındaki futbolcu, Federasyon Kupası çeyrek finalinde Chelsea ile oynayacakları maçın yanı sıra Premier Lig'deki Middlesbrough ve West Bromwich Albion karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
İngiltere temsilcisinde ilk sezonunda toplam 39 maça çıkan İsveçli futbolcu, 26 gole imza atmıştı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:26
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Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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