Ibrahimovic'e 3 maç ceza!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, 3 maç men cezası aldı.
İngiltere Futbol Federasyonu, ligde cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Bournemouth maçında Tyrone Mings'e hava topu mücadelesi sırasında dirsek atan İsveçli yıldız Ibrahimovic'e, üç maç ceza verdi.
Manchester Unitedlı 35 yaşındaki futbolcu, Federasyon Kupası çeyrek finalinde Chelsea ile oynayacakları maçın yanı sıra Premier Lig'deki Middlesbrough ve West Bromwich Albion karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
İngiltere temsilcisinde ilk sezonunda toplam 39 maça çıkan İsveçli futbolcu, 26 gole imza atmıştı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:57
- Yasin Öztekin maç sonrası konuştu
Toplam 7
Yorum
gs1905 Tabi riekerink size bol bol tatil yaptırıyordu ilk 11 de yeriniz garantiydi tudor gelince rahatınız bozuldu hoca cok istiyor oldu.....
- Galatasaray'a yine UEFA tehdidi!
Toplam 26
Yorum
gs madem vizyonunuz yoktu biz şampiyon olmak istemiyoruz ekonomiyi düzeltmek için kalıyoruz diyorsanız o zaman transferde yapmasaydınız
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 63
Yorum
drogba çocuğunu katmasaydın keşke mehmet topal...
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