 Ibrahimovic'e 3 maç ceza! – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Ibrahimovic'e 3 maç ceza!

    Ibrahimovic'e 3 maç ceza!

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen , 3 maç men cezası aldı.

    İngiltere Futbol Federasyonu, ligde cumartesi günü oynanan ve 1-1 sona eren Bournemouth maçında Tyrone Mings'e hava topu mücadelesi sırasında dirsek atan İsveçli yıldız Ibrahimovic'e, üç maç ceza verdi.

    Manchester Unitedlı 35 yaşındaki futbolcu, Federasyon Kupası çeyrek finalinde Chelsea ile oynayacakları maçın yanı sıra Premier Lig'deki Middlesbrough ve West Bromwich Albion karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

    İngiltere temsilcisinde ilk sezonunda toplam 39 maça çıkan İsveçli futbolcu, 26 gole imza atmıştı.

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:57
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