Chelsea derbi maçtan galip ayrıldı
İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, derbi maçta West Ham United'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Hazard'ın 25. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamlayan Chelsea, 50. dakikada İspanyol yıldızı Diego Costa ile farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi West Ham, 90. dakikada Lanzini'nin golüyle puan için umutlansa da kalan bölümde skoru koruyan "Maviler" sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Teknik direktörlüğünü Hırvat Slaven Bilic'in yaptığı West Ham United karşısında Premier Lig'de oynanan Londra derbilerinde 118. galibiyetini elde eden Chelsea, bu alanda Arsenal'ı geride bıraktı.
İtalyan Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea, bu galibiyetle puanını 66'yı çıkardı ve en yakın takipçisi Tottenham Hotspur ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Son üç haftada 7 puan kaybeden West Ham United ise 33 puanla 11. sırada kaldı.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:13
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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