Chelsea derbi maçtan galip ayrıldı

Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Hazard'ın 25. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamlayan Chelsea, 50. dakikada İspanyol yıldızı Diego Costa ile farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi West Ham, 90. dakikada Lanzini'nin golüyle puan için umutlansa da kalan bölümde skoru koruyan "Maviler" sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Teknik direktörlüğünü Hırvat Slaven Bilic'in yaptığı West Ham United karşısında Premier Lig'de oynanan Londra derbilerinde 118. galibiyetini elde eden Chelsea, bu alanda Arsenal'ı geride bıraktı.

İtalyan Antonio Conte'nin çalıştırdığı Chelsea, bu galibiyetle puanını 66'yı çıkardı ve en yakın takipçisi Tottenham Hotspur ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Son üç haftada 7 puan kaybeden West Ham United ise 33 puanla 11. sırada kaldı.