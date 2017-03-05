Manchester United şokta!

Ligde yedi maçtır kazanamayan Bournemouth'u Old Trafford Stadı'nda ağırlayan Manchester United, 23. dakikada Marcos Rojo'nun attığı golle skor üstünlüğünü yakaladı. İlk yarının bitimine beş dakika kala konuk ekibin kazandığı penaltı atışını Joshua King gole çevirdi ve 1-1'lik eşitliği sağladı.



İlk yarının son bölümünde Andrew Surman'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle Bournemouth 10 kişi kaldı. Adam Smith'in ceza alanında topa elle müdahalesinin ardından hakem Kevin Friend, 71. dakikada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Manchester United'ın İsveçli yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'in vuruşunda kaleci Boruc gole izin vermedi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.



Sezon sonunda ilk dört takım arasında yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Manchester United, puanını 49'a çıkararak altıncı sırada kaldı.



35 yaşındaki Ibrahimovic, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain formasıyla 2015 yılının eylül ayında kaçırdığı penaltının ardından ilk kez bir lig maçında penaltı atışını gole çeviremedi.