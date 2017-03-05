Manchester United şokta!
İngiltere Premier Lig'deki 26. hafta karşılaşmasında Manchester United, konuk ettiği Bournemouth ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde yedi maçtır kazanamayan Bournemouth'u Old Trafford Stadı'nda ağırlayan Manchester United, 23. dakikada Marcos Rojo'nun attığı golle skor üstünlüğünü yakaladı. İlk yarının bitimine beş dakika kala konuk ekibin kazandığı penaltı atışını Joshua King gole çevirdi ve 1-1'lik eşitliği sağladı.
İlk yarının son bölümünde Andrew Surman'ın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle Bournemouth 10 kişi kaldı. Adam Smith'in ceza alanında topa elle müdahalesinin ardından hakem Kevin Friend, 71. dakikada ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Manchester United'ın İsveçli yıldız oyuncusu Zlatan Ibrahimovic'in vuruşunda kaleci Boruc gole izin vermedi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Sezon sonunda ilk dört takım arasında yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Manchester United, puanını 49'a çıkararak altıncı sırada kaldı.
35 yaşındaki Ibrahimovic, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain formasıyla 2015 yılının eylül ayında kaçırdığı penaltının ardından ilk kez bir lig maçında penaltı atışını gole çeviremedi.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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