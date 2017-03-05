 Düellonun galibi Tottenham! – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Düellonun galibi !

    Düellonun galibi Tottenham!

    'in 27. haftasında , sahasında 'u 3-2 mağlup etti.

    20. dakikada Harry Kane'in muhteşem golüyle devreye 1-0 önde giren Londra ekibi, 56'da yine Harry Kane'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Öte yandan yıldız oyuncu, ligde bu sezonki gol sayısını da 19'a çıkardı.

    81'de sahneye çıkan Lukaku, 'ı ümitlendiririken, 90+3'te Dele Alli farkı yeniden ikiye çıkardı. Everton, 90+4'te Enner Valencia ile bir gol daha bulsa da bu gol konuk ekibe yetmedi ve 3-2'lik skorla kazanan oldu.

    Bu sonuçla 56 puana yükselen Tottenham, lider Chelsea'nin en yakın takipçisi olmayı sürdürdü. Everton ise 44 puanla 7. sırada kaldı.

    Öte yandan 'de son 9 iç saha maçını kazanan Tottenham, bu alanda kulüp rekoru kırdı.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:41
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