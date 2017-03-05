Düellonun galibi Tottenham!
Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham, sahasında Everton'u 3-2 mağlup etti.
20. dakikada Harry Kane'in muhteşem golüyle devreye 1-0 önde giren Londra ekibi, 56'da yine Harry Kane'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Öte yandan yıldız oyuncu, ligde bu sezonki gol sayısını da 19'a çıkardı.
81'de sahneye çıkan Lukaku, Everton'ı ümitlendiririken, 90+3'te Dele Alli farkı yeniden ikiye çıkardı. Everton, 90+4'te Enner Valencia ile bir gol daha bulsa da bu gol konuk ekibe yetmedi ve 3-2'lik skorla kazanan Tottenham oldu.
Bu sonuçla 56 puana yükselen Tottenham, lider Chelsea'nin en yakın takipçisi olmayı sürdürdü. Everton ise 44 puanla 7. sırada kaldı.
Öte yandan Premier Lig'de son 9 iç saha maçını kazanan Tottenham, bu alanda kulüp rekoru kırdı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:41
- Şampiyonluk kadrosu
Toplam 37
Yorum
AFFETMEZLER Allahınızı seviyorsanız baska adam mı yok bunları alacak hele selçuk o trabzonspor forması ona yakışmaz galatasaraylı olsun baska birşey iş
- Mehmet Topal: "Hakem olsaydım golü vermezdim"
Toplam 33
Yorum
fbli atınc sordular hayır penaltı değildi diyor kuralla acık ne dıyor el vucuda yapısık değilse penaltı ee bu kuralar gore atınc pozısyon nedır ?
- Mehmet Topal: "Hakem olsaydım golü vermezdim"
Toplam 33
Yorum
tarafsız FB adamın karakterini de bozuyor... Atıncın pozisyonu penaltı veya değil...Ama senin pozisyon yüzde 1 milyon elle düzeltip gol atmadır...
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