Dev maç Liverpool'un!
İngiltere Premier Lig'deki 27. hafta mücadelesinde Liverpool, konuk ettiği Arsenal'i 3-1 yendi.
Son haftaların formsuz iki takımı Anfield Road'da karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 9. dakikada Roberto Firmino ve 40. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
Arsenal, Danny Welbeck'in 57. dakikada kaydettiği golle skoru 2-1 yaptı. Liverpool, 90+1. dakikada Georginio Wijnaldum ile bir gol daha bularak önemli maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Liverpool'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, müsabakada 90 dakika forma giydi. Arsenal'de görev yapan Mesut Özil ise maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 52'ye yükseltti. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3. kez kaybeden bir maçı eksik Arsenal ise 50 puanda kaldı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:23
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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