 City zorlanmadan kazandı – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    City zorlanmadan kazandı

    City zorlanmadan kazandı

    Premier Lig'in 27. haftasında , deplasmanda 'i 2-0 mağlup etti.

    42. dakikada Agüero'nun golüyle devreye 1-0 önde giren City, 59'da Leroy Sane'yle sonuca gitmesini bildi.

    Bu sonuçla 55 puana yükselen , 3. sıradaki yerini korudu. 19 puanda kalan ise son sıradan kurtulamadı.

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:27
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