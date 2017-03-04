Manchester United şokta!
Manchester United, son 4 maçında 4 mağlubiyet alan ve ikinci yarıda sahada 10 kişi mücadele eden Bournemouth'la sahasında 1-1 berabere kaldı. Manchester United'da Ibrahimovic 72. dakikada bir penaltı atışından da faydalanamadı.
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester United, Bournemouth'la sahasında karşılaştı.
Manchester United, ikinci yarısını 10 kişi oynayan ve son 4 maçını kaybeden Bournemouth'la 1-1 berabere kaldı ve haftayı 2 puan kayıpla kapattı.
Manchester United'da Ibrahimovic'in penaltı kaçırdığı maçta ev sahibi takımın tek golünü 23. dakikada Marcos Rojo atarken, konuk ekibin golünü 40. dakikada penaltıdan Joshua King kaydetti.
Bournemouth'ta Andrew Surman ise 45. dakikada gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:37
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
Toplam 44
Yorum
KartalUlan 10 puan farki olan takimla derbi olmaz.Adam hakli
- Özgüven kazandık
Toplam 5
Yorum
kayserili_turgay_hami lütfen at gözlüklerini çıkarın,o zaman kaçtane şampiyonluğumuz hakemler yüzünden istanbul takmlarına gitmiş görebilirsiniz.
- Jeremain Lens bombası
Toplam 39
Yorum
mncbkl Sunderlandin oyuncusunu aliyoz.Size noluyo
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