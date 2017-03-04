Dev maç Liverpool'un!
İngiltere Premier Lig'deki 27. hafta mücadelesinde Liverpool, konuk ettiği Arsenal'i 3-1 yendi.
Son haftaların formsuz iki takımı Anfield Road'da karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 9. dakikada Roberto Firmino ve 40. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.
Arsenal, Danny Welbeck'in 57. dakikada kaydettiği golle skoru 2-1 yaptı. Liverpool, 90+1. dakikada Georginio Wijnaldum ile bir gol daha bularak önemli maçtan 3-1 galip ayrıldı.
Liverpool'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, müsabakada 90 dakika forma giydi. Arsenal'de görev yapan Mesut Özil ise maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 52'ye yükseltti. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3. kez kaybeden bir maçı eksik Arsenal ise 50 puanda kaldı.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:38
- Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon
Toplam 33
Yorum
tffmhkbjk anladık bjkyi şampiyon yapacaksınız. rizenin ne suçu var 1 puandan oldular. bari başakşehirin puanlarını çalmasalar.hakemlerin şampiyonu bjk
- Beşiktaş maçına damga vuran pozisyon
Toplam 33
Yorum
texasli herkes besiktas dusmani aslinda orda atinca yapilan hareket kirmizi kart olmali saka lan saka
- Uymayan gider!
Toplam 29
Yorum
Alper Başkana şikayete gelen oyuncu ve onun ekibini tamamen sileceksin (K)
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