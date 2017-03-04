 Dev maç Liverpool'un! – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Dev maç 'un!

    Dev maç Liverpool'un!

    'deki 27. hafta mücadelesinde , konuk ettiği 'i 3-1 yendi.

    Son haftaların formsuz iki takımı Anfield Road'da karşı karşıya geldi.

    Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 9. dakikada Roberto Firmino ve 40. dakikada Sadio Mane'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

    , Danny Welbeck'in 57. dakikada kaydettiği golle skoru 2-1 yaptı. , 90+1. dakikada Georginio Wijnaldum ile bir gol daha bularak önemli maçtan 3-1 galip ayrıldı.

    Liverpool'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, müsabakada 90 dakika forma giydi. Arsenal'de görev yapan Mesut Özil ise maç kadrosunda yer almadı.

    Bu sonuçla Liverpool, puanını 52'ye yükseltti. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 3. kez kaybeden bir maçı eksik Arsenal ise 50 puanda kaldı.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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