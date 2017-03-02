Man City kupada çeyrek finalde
İngiltere Federasyon Kupası'nda konuk ettiği Huddersfield Town'ı 5-1 yenen Manchester City, çeyrek finale yükseldi.
Karşılaşmanın 73. dakikasında Arjantinli yıldızı Agüero ile farkı artıran Manchester temsilcisi, ikinci yarıda oyuna giren Iheanacho'nun golüyle rakibini 5-1 mağlup etti ve kupada çeyrek final biletini alan son takım oldu.
Ara transfer döneminde Gabriel Jesus'ın gelmesiyle yedek kalan ancak Brezilyalı futbolcunun sakatlanmasının ardından tekrar forma şansı bulan Agüero, Etihad Stadı'nda çıktığı son iki maçta takımının skor yüküne 4 gol ve 2 asistle katkıda bulundu.
Huddersfield Town maçında iki gol ve bir asistle mücadele eden 28 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-3 kazandıkları Monaco karşılaşmasında da iki gol ve bir asistle oynamıştı.
Federasyon Kupası'nı en son 2011'de müzesine götüren Manchester City, çeyrek finalde Middlesbrough ile 11 Mart Cumartesi günü karşılaşacak.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 08:34
- Fikret Orman'dan iddialı açıklama
Toplam 45
Yorum
bjk oynanmamış 12 maç varmış!! hanginiz yenecek beşiktaşı :)
- Volkan’dan feda
Toplam 4
Yorum
Sürahi Öyle kolay değil mi buradan konuşmak ? Senin işine gelir mi ayda 1 milyon euro az almak ? Çok para alsada az paradan da vazgeçmiyor.
- ''Dediğimi yapmıyorsunuz''
Toplam 1
Yorum
hagi10 2 tane zımba gibi orta sahaya . 1 tane nokta santrafor. 1 tane lider özelikli stoper. bide sağbek
Man City kupada çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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