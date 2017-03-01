Chelsea, Moses ile sözleşme uzattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Nijeryalı futbolcu Victor Moses'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.
Anlaşma sonrası çok heyecanlı olduğunu belirten Moses, "Sözleşme yenilemekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.
Bu sezon ligde 63 puanla lider durumdaki Chelsea'ye 2012'de katılan Moses, İngiliz ekibiyle 74 maça çıkıp, 12 gol kaydetti.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:50
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taraftar FENERBAHÇE.maçından sonra onuda kovarsınız.ha ha.
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CLman antrenorluk kurslari var kardes katilsana...
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FutbolSevmez Maşallah TFF ve Merkez Hakem Kurulu sayesinde biri sağdan diğeri soldan yeterince destek gelince insanın dili çözülüyor dimi Başkan
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