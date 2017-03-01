Chelsea, Moses ile sözleşme uzattı

Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Moses ile 2021'e kadar sözleşme yenilendiği bildirildi.

Anlaşma sonrası çok heyecanlı olduğunu belirten Moses, "Sözleşme yenilemekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

Bu sezon ligde 63 puanla lider durumdaki Chelsea'ye 2012'de katılan Moses, İngiliz ekibiyle 74 maça çıkıp, 12 gol kaydetti.