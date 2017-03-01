 Chelsea, Moses ile sözleşme uzattı – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Chelsea, Moses ile sözleşme uzattı

    Chelsea, Moses ile sözleşme uzattı

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Nijeryalı futbolcu Victor Moses'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

    Chelsea Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Moses ile 2021'e kadar sözleşme yenilendiği bildirildi.

    Anlaşma sonrası çok heyecanlı olduğunu belirten Moses, "Sözleşme yenilemekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.

    Bu sezon ligde 63 puanla lider durumdaki Chelsea'ye 2012'de katılan Moses, İngiliz ekibiyle 74 maça çıkıp, 12 gol kaydetti.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:50
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